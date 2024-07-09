Силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ

Около двух часов ночи на Ростовскую область совершена массированная атака украинских беспилотников, цитирует «360» губернатора региона Василия Голубева.

«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», - написал он.

По его словам в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. Начался пожар, сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, добавил глава региона. Информация о пострадавших гражданах и поврежденных жилых объектах не приводится.

Также минувшей ночью была совершена атака на Воронежскую и Белгородскую области, сообщили местные власти. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате атаки дронов минувшей ночью погиб мужчина.