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Силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ

Начало массированной атаки пришлось на 2 часа ночи, украинские беспилотники были уничтожены в различных районах региона.
Ирина Егорова 2024-07-09 03:29:27
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Около двух часов ночи на Ростовскую область совершена массированная атака украинских беспилотников, цитирует «360» губернатора региона Василия Голубева.

«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», - написал он.  

По его словам в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. Начался пожар, сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, добавил глава региона. Информация о пострадавших гражданах и поврежденных жилых объектах не приводится.

Также минувшей ночью была совершена атака на Воронежскую и Белгородскую области, сообщили местные власти. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате атаки дронов минувшей ночью погиб мужчина.

#пожар #пво #бпла #дрон #ВСУ #атака #Василий Голубев
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