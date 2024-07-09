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Белый дом признал нанесение ударов по Крыму ракетами ATACMS

Джон Кирби подчеркнул, что применение ударных ракет было «успешным». Они уничтожили российские комплексы ПВО, командные пункты, аэродромы.
Ирина Егорова 2024-07-09 02:03:30
© Фото: Юки Ивамура, РИА Новости

Белый дом признался в нанесении ударов по Крыму тактическими ракетами американского производства ATACMS. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, применение ударных ракет было «успешным».

«Украина успешно применила в Крыму поставленные США дальнобойные ударные ракеты ATACMS, уничтожая российские комплексы ПВО, командные пункты, аэродромы», - заявил Кирби на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном YouTube -канале Белого дома.

Атака на пляж в Севастополе была совершена киевским режимом 23 июня в полдень, когда там собралось много отдыхающих. В Минобороны России сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. В результате украинской атаки по Севастополю погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 153.

#Крым #Украина #сша #Севастополь #Белый дом #атака #Джон Кирби #ракеты ATACMS
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