Вашингтон несет прямую ответственность за гибель ирных жителей Севстополя при удар ракетами ATACMS в конце июня, так как запустить их могли только американские специалисты. При это представители Запада пытаются убедить вид в своей непричастности, хотя сами понимают, что это неправда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для любого технически грамотного человека ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, подготовке данных со спутников эти ракеты никуда не полетели бы. Американцы, НАТОвцы говорят, что они ни коем случае не воюют с Россией - это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Атака на пляж в Севастополе была совершена киевским режимом 23 июня в полдень, когда там собралось много отдыхающих. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. В результате украинской атаки по Севастополю погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.