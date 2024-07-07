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Лавров обвинил США в наведении ракет ATACMS на Севастополь

Министр указал, что Запад прекрасно знает о своей ответственности, но пытается убедить мир в непричастности.
Алексей Курильченко 2024-07-07 14:33:00
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Вашингтон несет прямую ответственность за гибель ирных жителей Севстополя при удар ракетами ATACMS в конце июня, так как запустить их могли только американские специалисты. При это представители Запада пытаются убедить вид в своей непричастности, хотя сами понимают, что это неправда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для любого технически грамотного человека ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, подготовке данных со спутников эти ракеты никуда не полетели бы. Американцы, НАТОвцы говорят, что они ни коем случае не воюют с Россией - это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Атака на пляж в Севастополе была совершена киевским режимом 23 июня в полдень, когда там собралось много отдыхающих. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. В результате украинской атаки по Севастополю погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Севастополь #МИД РФ #ATACMS
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