Венгрия на полях саммита НАТО в США подтвердит, что не будет принимать участие в миссии альянса по оказанию помощи киевскому режиму. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Он отметил, что на встрече в Вашингтоне участники саммита планируют принять решение о координации поставок оружия и подготовке боевиков.

«Наша позиция ясна: мы не будем вмешиваться в это. У нас есть соглашение с нынешним генеральным секретарем, а также обещание будущего генерального секретаря, что Венгрия сможет сделать это», - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто добавил, что Будапешт не отдаст своих солдат, территорий и денег налогоплательщиков для таких действий. Эта позиция, по его мнению, гарантирует безопасность Венгрии и ее граждан.

Ранее стало известно о прибытии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Кроме того, у политика запланирован ряд двусторонних встреч с некоторыми лидерами стран альянса.

До этого Орбан совершил целую серию поездок в Киев, Москву и Пекин, где в ходе переговоров обсуждал вероятность разрешения украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

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