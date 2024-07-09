Атака более 20 беспилотников отражена в Астраханской области

Атака более 20 украинских беспилотников отражена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории России в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Михед. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.

«Благодаря бдительности населения района <...> а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена», - написал Михед.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на вторник пять беспилотников были сбиты над территорией Астраханской области. Позже удалось уничтожить еще три БПЛА.

Губернатор региона Игорь Бабушкин предупредил, что в Ахтубинском районе и Знаменске сохраняется режим «воздушной тревоги». После атаки дронов временно ограничена работа аэродрома Астрахани.