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Атака более 20 беспилотников отражена в Астраханской области

В результате атаки украинских беспилотников по Астраханской области никто не погиб и не пострадал.
Ян Брацкий 2024-07-09 17:09:41
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Атака более 20 украинских беспилотников отражена в Ахтубинском районе Астраханской области. Об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории России в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Михед. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.

«Благодаря бдительности населения района <...> а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена», - написал Михед.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на вторник пять беспилотников были сбиты над территорией Астраханской области. Позже удалось уничтожить еще три БПЛА.

Губернатор региона Игорь Бабушкин предупредил, что в Ахтубинском районе и Знаменске сохраняется режим «воздушной тревоги». После атаки дронов временно ограничена работа аэродрома Астрахани.

#пво #бпла #дрон #Астраханская область #ВСУ #Знаменск
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