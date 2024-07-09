В Знаменске из-за атаки БПЛА ввели красный уровень опасности

Сегодня в Астраханской области на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск ввели красный уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Глотов.

«Введен красный уровень террористической опасности, в связи с прилетами БПЛА самолетного типа», - написал он в своем Telegram-канале.

Олег Глотов призвал местных жителей не покидать помещения без надобности.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что минувшей ночью в Астраханской области дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.