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В Знаменске из-за атаки БПЛА ввели красный уровень опасности

Местных жителей призвали не покидать помещения без надобности.
Сергей Лебедев 2024-07-09 12:51:43
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня в Астраханской области на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск ввели красный уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Глотов.

«Введен красный уровень террористической опасности, в связи с прилетами БПЛА самолетного типа», - написал он в своем Telegram-канале.

Олег Глотов призвал местных жителей не покидать помещения без надобности.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что минувшей ночью в Астраханской области дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

#в стране и мире #Астраханская область #красный уровень #Знаменск #зато #Олег Глотов
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