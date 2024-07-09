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В Знаменске Астраханской области отменен красный уровень опасности

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти украинских беспилотников над Астраханской областью.
Ян Брацкий 2024-07-09 17:50:05
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В городе Знаменск Астраханской области отменен красный уровень террористической опасности, введенный ранее из-за атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Олег Глотов.

«Уважаемые жители! Режим "воздушная тревога" отменен. Также снят введенный начальником Знаменского местного гарнизона красный уровень террористической опасности», - написал Глотов.

В своем обращении к населению Глотов попросил незамедлительно сообщать в оперативные службы о новом появлении беспилотников.

О том, что на территории закрытого административно-территориального образования Знаменск введен красный уровень террористической опасности, стало известно сегодня. Власти обратились к жителям с просьбой не выходить на улицу без особой необходимости.

В Минобороны также сообщили, что над территорией Астраханской области дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских ударных беспилотников.

#в стране и мире #пво #беспилотники #Астраханская область #воздушная тревога #Знаменск
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