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Муфтият Дагестана предложил использовать веер и платок вместо никаба

Ранее временный запрет на ношение никаба ввели муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии.
Ян Брацкий 2024-07-09 16:37:47
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил женщинам закрывать лицо веером или частью платка.

О том, что никаб в последнее время стал предметом обсуждения и споров муфтият рассказал в своем Telegram-аккаунте. Там добавили, что мусульмане должны учитывать современные общественные реалии.

«Сестры должны понимать, в какое время мы живем... Если женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т.д.,», - сказано в обращении.

Ранее стало известно, что муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв временно запретил ношение никабов. Из заявления известно, что муфтий вынес решение, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политики и делам религий.

Днем позже духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также запретило ношение никаба на территории республики. Муфтият принял указ до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

#Дагестан #Никаб #Веер #Муфтият
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