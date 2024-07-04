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Муфтият Карачаево-Черкесии ввел временный запрет на ношение никаба

Ношение никаба запретили до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.
Мария Зайцева 2024-07-04 22:38:34
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии запретило ношение никаба в республике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на муфтия КЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

Муфтият принял указ до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Он объяснил, что документ подписали в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - заявил Бердиев.

Ранее Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв временно запретил ношение никаба.

#в стране и мире #Карачаево-Черкесия #Запрет #муфтий #Никаб #ношение
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