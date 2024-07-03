Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв временно запретил ношение никабов, об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

«Муфтий … на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказал Салимов,

Из заявления известно, что Муфтий вынес решение, совновываясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, а также на компетентное заключение отдела фетв.

Ранее о намерении запретить ношение никабов в Дагестане сообщил духовный лидер мусульман республики Ахмад Абдулаев. Он уточнил, что при желании мужчины не допустить сторонних взглядов свою женщину, ее следует оставлять дома.