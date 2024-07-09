МО РФ показало уничтожение РСЗО HIMARS, пытавшихся ударить по Крыму

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS, которые пытались нанести удар по Крыму.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о двух из четырех пусковых установок, уничтоженных за последние сутки.

Вражеские пусковые установки стали добычей ОТРК «Искандер» Вооруженных сил России. Уточняется, что они были уничтожены в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.

МО РФ сообщило, что в результате этого удара, помимо пусковых установок, были уничтожены пять машин сопровождения и до 20 украинских военнослужащих.

Кроме этого, еще две пусковые установки HIMARS удалось уничтожить в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что расчет комплекса «Искандер-М» нанес удар по колонне техники ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.