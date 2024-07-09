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МО РФ показало уничтожение РСЗО HIMARS, пытавшихся ударить по Крыму

Пусковые установки были уничтожены расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».
2024-07-09 15:13:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS, которые пытались нанести удар по Крыму. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о двух из четырех пусковых установок, уничтоженных за последние сутки

Вражеские пусковые установки стали добычей ОТРК «Искандер» Вооруженных сил России. Уточняется, что они были уничтожены в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. 

МО РФ сообщило, что в результате этого удара, помимо пусковых установок, были уничтожены пять машин сопровождения и до 20 украинских военнослужащих. 

Кроме этого, еще две пусковые установки HIMARS удалось уничтожить в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что расчет комплекса «Искандер-М» нанес удар по колонне техники ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#РСЗО #HIMARS #уничтожение #кадры #Херсонская область
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