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ВС РФ за сутки уничтожили 4 РСЗО HIMARS, готовившиеся атаковать Крым

Вместе с пусковыми установками врага были уничтожены до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.
2024-07-09 13:48:44
© Фото: Sgt. Dustin Biven, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российские войска за сутки уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что с помощью американских установок противник планировал ударить по территории Крыма. Как сообщает ведомство, наши военные нанесли групповой удар по комплексам РСЗО производства США и месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

В результате были уничтожены четыре HIMARS и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Кроме того, российские войска освободили Яснобродовку на территории ДНР. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий группировки войск «Центр». Суточные потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности этой группировки превысили 420 человек.

Также ВС РФ уничтожили низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС. Поражены цех производства и склад ударных БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #HIMARS #МО РФ
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