МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер-М» нанес удар по колонне техники ВСУ в Сумской области

Уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей и до 65 боевиков.
2024-07-09 09:23:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по колонне ВСУ в селе Стецковка Сумской области. Кадры объективного контроля уничтожения опубликовало Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что колонну вражеской военной техники вскрыла разведка. Мощным ударом был поражен склад артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, уничтожены 20 военных автомобилей. Ликвидированы до 65 украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Искандер-М #ВСУ #спецоперация #МО РФ #сумская область #Стецковка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 