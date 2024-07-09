«Искандер-М» нанес удар по колонне техники ВСУ в Сумской области

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по колонне ВСУ в селе Стецковка Сумской области. Кадры объективного контроля уничтожения опубликовало Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что колонну вражеской военной техники вскрыла разведка. Мощным ударом был поражен склад артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, уничтожены 20 военных автомобилей. Ликвидированы до 65 украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.