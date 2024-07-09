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Российские войска освободили Яснобродовку на территории ДНР

Неприятель в зоне ответственности группировки «Центр» потерял более 420 военнослужащих за сутки.
2024-07-09 13:51:25
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Яснобродовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России. 

В МО РФ уточнили, что Яснобродовку освободили в результате активных действий группировки войск «Центр». Также подразделения группировки улучшили тактическое положение. 

Кроме этого, они нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад и 132-го разведбатальона ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк на территории ДНР. 

Подразделения группировки войск «Центр» отразили пять контратак штурмовых групп 41-й и 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. 

В зоне ответственности группировки неприятель за сутки потерял более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Также сообщается, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, готовившиеся атаковать Крым. А российский ОТРК «Искандер-М» нанес успешный удар по колонне техники ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #СВО #Яснобродовка
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