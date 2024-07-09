Российские войска освободили Яснобродовку на территории ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Яснобродовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

В МО РФ уточнили, что Яснобродовку освободили в результате активных действий группировки войск «Центр». Также подразделения группировки улучшили тактическое положение.

Кроме этого, они нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад и 132-го разведбатальона ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк на территории ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили пять контратак штурмовых групп 41-й и 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В зоне ответственности группировки неприятель за сутки потерял более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Также сообщается, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, готовившиеся атаковать Крым. А российский ОТРК «Искандер-М» нанес успешный удар по колонне техники ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.