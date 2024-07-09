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Прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании

Ранее партия Ле Пен «Национальное объединение» заняла третье место на досрочных парламентских выборах во Франции.
Елизавета Кондрикова 2024-07-09 13:13:06
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency Globallookpress

Во Франции заподозрили лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее кампании на президентских выборах 2022 года, прокуратура начала судебное расследование. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», - говорится в публикации.

Речь идет о превышении установленного лимита расходов в период избирательной кампании, которые, по правилам, возмещаются государством после. При его превышении власти могут внести изменения в избирательные счета, сократить размер возмещения и передать дело для расследования.

Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. У ведомства были подозрения не только в отношении Ле Пен, оно также сообщило о нарушениях других кандидатов, однако расследование прокуратуры начали именно против нее, пишет Радио Sputnik.

Напомним, «Национальное объединение» заняла третье место на парламентских выборах, получив от 141 до 143 депутатских мандатов. Сама Ле Пен заявила, что победа партии лишь «откладывается», объяснив третье место тем, что «волна» продолжает подниматься.

#Франция #расследование #Марин Ле Пен #Парламент #партия #прокуратура парижа
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