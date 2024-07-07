Марин Ле Пен: победа «Национального объединения» лишь откладывается

Несмотря на первое место «Нового народного фронта» на досрочных парламентских выборах во Франции, победа «Национального объединения» лишь откладывается. Об этом заявила лидер партии Марин Ле Пен.

«Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной», - заявила она.

«Национальное объединение» лидировало во втором туре выборов, по предварительной оценке партия должна была получить от 210 до 228 из 577 мест в парламенте.

В выборах победил альянс «Новый народный фронт», который получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании, то есть в нижней палате парламента.

При этом по итогам выборов ни одна из коалиций не получила абсолютного большинства голосов.