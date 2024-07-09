США готовят смену власти в Грузии по итогам выборов в парламент 26 октября с помощью грузинского президента Саломе Зурабишвили, в стране может произойти «цветная революция», сообщает Служба внешней разведки России.

«С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия... Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили», - говорится в сообщении пресс-бюро службы.

По данным службы, в Белом доме подготовили план по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», которая якобы действует не самостоятельно. При этом партии готовится политический сюрприз, который впоследствии может выразиться в «цветной революции».

Одним из главных действующих лиц является грузинский президент, которая должна дать интервью американским СМИ с предупреждением для граждан Грузии о «катастрофических последствиях сближения с Россией» и ущербе от релокантов.

Ранее о попытках внешних сил устроить переворот в Грузии заявлял мэр Тбилиси Каха Каладзе, который указал на участие в акциях протеста глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии.

Оппозиция Грузии, в том числе президент страны, выступают против закона об иноагентах, обвиняя Россию в причастности к его принятию. В Москве неоднократно отрицали подобные заявления.