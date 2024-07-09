Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили из-за антизападной позиции правительства страны и принятия закона об иноагентах, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад... К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», - цитирует РИА Новости слова посла.

Он добавил, что вступлению в ЕС препятствует «антиевропейская, антизападная» риторика грузинского правительства, несовместимая с целями вступления в организацию.

Также было приостановлено сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Лидеры ЕС приняли решение заморозить €30 млн, которые планировалось передать Грузии для поддержки Сил обороны страны, сообщает ТАСС.

Ранее «закрытием дверей» в ЕС для Грузии пригрозил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, основанием для этого он назвал продолжение правительством нынешнего политического курса.

Закон об иноагентах был принят в Тбилиси в мае, он предполагает укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.