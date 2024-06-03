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Эксперт рассказал о судьбе Грузии в ЕС после принятия закона об иноагентах

По мнению собеседника «Звезды», этот закон может отсрочить членство Грузии в ЕС.
Глеб Владовский 2024-06-03 11:51:05
© Фото: Sputnik, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Грузии принятие закона об иноагентах стало необходимостью в связи с деятельностью в стране неправительственных организаций. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» политолог Игорь Гвритишвили.

По его словам, у грузинских властей на протяжении нескольких лет была достоверная информация о том, что финансовая помощь от неправительственных организаций не всегда шла по назначению.

«Она была непрозрачной и шла на организацию радикальных организаций и  антиправительственных выступлений», - рассказал эксперт.

Он также напомнил, что попытки принять этот закон предпринимались еще в 2023 году. Однако давление со стороны оппозиции и, вероятно, стран Запада не позволили ранее одобрить законопроект.

Также политолог отметил, что этот законопроект может повлиять на дальнейшее членство Грузии в ЕС. Однако в связи с проходящими в Евросоюзе парламентскими выборами обстановка может поменяться не в пользу тех, кто сейчас там у власти.

«Когда вступит в ЕС Грузия и нужно ли это ей - другой вопрос. Главное для Евросоюза, чтобы Грузия была привязана к западному сообществу», - дополнил Гвритишвили.

Напомним, что 3 июня спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. В свою очередь Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть наложенное на закон об иностранных агентах президентское вето и пригрозил последствиями.

#ЕС #Грузия #наш эксклюзив #закон об иноагентах
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