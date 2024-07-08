В МИД РФ высказались о возможной отмене моратория на смертную казнь

Вопрос отмены моратория на смертную казнь в России зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение. Об этом газете «Известия» заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Григорий Лукьянцев.

«В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», - добавил дипломат.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что возвращение высшей меры наказания в виде смертной казни при действующей Конституции невозможно.

До этого в Кремле сообщили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория на смертную казнь и в ближайшее время подобный вопрос стоять не будет.