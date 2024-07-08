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В МИД РФ высказались о возможной отмене моратория на смертную казнь

В данный момент мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться.
Сергей Лебедев 2024-07-08 08:56:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Вопрос отмены моратория на смертную казнь в России зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение. Об этом газете «Известия» заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Григорий Лукьянцев.

«В то же время надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», - добавил дипломат.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что возвращение высшей меры наказания в виде смертной казни при действующей Конституции невозможно.

До этого в Кремле сообщили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория на смертную казнь и в ближайшее время подобный вопрос стоять не будет.

#в стране и мире #мид #Конституция #Смертная казнь #высшая мера наказания #Григорий Лукьянцев
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