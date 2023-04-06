Песков заявил, что в Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь

По словам пресс-секретаря российского президента, в разные периоды данная тема неоднократно поднималась, однако до сих пор никаких решений на этот счет не принималось.

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В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь, эта тема не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли в Кремле возможная отмена моратория.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов выступил с обращением к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.

«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», - сказал представитель Кремля.

Сегодня депутат Народного совета ДНР, правозащитница, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина заявила, что в Донецкой Народной Республике не будет применяться смертная казнь. Причина - приведение законодательства в соответствие с федеральным. Она добавила, что ДНР, войдя в состав России, не применяет и не назначает смертную казнь. При этом депутат уточнила, что прежние приговоры о смертной казни, вынесенные до вхождения в РФ, исполнены не были.