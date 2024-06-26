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Глава КС Зорькин объяснил невозможность применения смертной казни

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на применение смертной казни.
Ян Брацкий 2024-06-26 12:49:03
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Возвращение высшей меры наказания в виде смертной казни при действующей Конституции в России невозможно. Об этом заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

«Для Конституционного суда <...> была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции», - цитирует РИА Новости доклад главы КС РФ.

В Кремле ранее сообщили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория на смертную казнь и в ближайшем времени подобный вопрос стоять не будет.

Валерий Зорькин и раньше высказывался по поводу гипотетического возвращения высшей меры наказания. С его слов, без переписывания всей Конституции это сделать невозможно.

Кроме того, по мнению главы КС РФ, важно продемонстрировать обществу гуманистический характер права и применения законов.

#Конституционный суд #мораторий #Смертная казнь #Валерий Зорькин
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