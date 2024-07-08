В торгпредстве Индии назвали возможные темы переговоров Путина и Моди

Во время визита в Россию индийского премьер-министра Нарендры Моди будут обсуждаться направления развития сотрудничества двух государств. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

«Все-таки больше внимание будет сосредоточено на каких-то проектах перспективных и прорывных. Мы такие проекты имеем. Эти проекты разрабатываются, освежаются и актуализируются», - подчеркнул Рыбас.

Он отметил, что визит Нарендры Моди придаст дополнительный импульс сотрудничеству.

«Тем более два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Это то, что после вступления в свою новую каденцию в качестве премьера Нарендра Моди летит в нашу страну. Это такой первый факт. И второй - правительство Нарендры Моди, которое осуществляет координацию развития экономики Индии, действует очень прагматично», - добавил Александр Рыбас.

Напомним, сегодня в Россию прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что официальный визит продлится два дня.