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В торгпредстве Индии назвали возможные темы переговоров Путина и Моди

Большое внимание будет сосредоточено на перспективных и прорывных проектах.
Сергей Лебедев 2024-07-08 13:39:32
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Во время визита в Россию индийского премьер-министра Нарендры Моди будут обсуждаться направления развития сотрудничества двух государств. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

«Все-таки больше внимание будет сосредоточено на каких-то проектах перспективных и прорывных. Мы такие проекты имеем. Эти проекты разрабатываются, освежаются и актуализируются», - подчеркнул Рыбас.

Он отметил, что визит Нарендры Моди придаст дополнительный импульс сотрудничеству.

«Тем более два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Это то, что после вступления в свою новую каденцию в качестве премьера Нарендра Моди летит в нашу страну. Это такой первый факт. И второй - правительство Нарендры Моди, которое осуществляет координацию развития экономики Индии, действует очень прагматично», - добавил Александр Рыбас.

Напомним, сегодня в Россию прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что официальный визит продлится два дня.

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