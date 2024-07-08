Польша допустила передачу Украине не менее одной эскадрильи истребителей МиГ-29 в рамках подписанного соглашения о безопасности. Об этом заявили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее уточнил, что Варшава готова пойти на такой шаг при условии, если страны НАТО дадут возможность заменить МиГ другими самолетами.

«Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что власти королевства разрешили экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. Москва это решение расценивает как сознательную эскалацию со стороны Гааги, подчеркнул посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Между тем у американских истребителей нет никаких шансов против современных российских боевых самолетов. Об этом заявили члены истребительной группы Су-30СМ. Российские летчики давно изучили особенности F-16 и выработали тактику воздушного боя. Все пилоты регулярно проводят занятия, чтобы просчитать все возможные варианты боя против любого противника, подчеркнули они.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западных образцов вооружений на Украину затягивают конфликт, мешают его урегулированию политико-дипломатическим путем и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подтвердил, что любые военные грузы являются законными целями для Вооруженных сил РФ.