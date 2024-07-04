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Визит премьера Индии Моди в РФ пройдет 8-9 июля

Нарендра Моди обсудит с Путиным развитие отношений Индии и России.
Алексей Курильченко 2024-07-04 13:34:26
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Globallookpress

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию 8 июля. Официальный визит продлится два дня. Об этом сообщили в Кремле.

Это будет первый визит индийского премьера в Россию после переизбрания. В рамках поездки состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Среди обозначенных Москвой тем - перспективы развития отношений России и Индии, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Напомним, что в апреле в Индии стартовали очередные парламентские выборы. Победу в них одержала партия «Национально-демократический альянс» во главе с Моди. Таким образом, он уже в третий раз занял пост премьер-министра. Владимир Путин по телефону поздравил Моди с победой.

#Индия #Владимир Путин #Визит #нарендра моди
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