В НАТО решили создать дополнительные бригады для «защиты» от России

Североатлантическому альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «нападения России». Это следует из обновленных планов НАТО с учетом опыта украинского конфликта.

Каждая из таких бригад может включать от трех до семи тысяч военнослужащих, пишет Reuters. Формирование такого количества бригад может вызвать «серьезные трудности» сообщает издание.

Где руководство альянса возьмет такое количество военных - пока неясно. Не исключено, что страны блока сделают это за счет перевода войск из других регионов, сообщили источники издания.

Эту и другие темы участники альянса обсудят на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Кроме того, на мероприятии поднимут вопрос построения «моста в НАТО» для Украины, который в перспективе позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса.