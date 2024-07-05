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Результаты визита Орбана в Москву обсудят на саммите НАТО в США

Генсек НАТО отметил, что Виктор Орбан при этом представляет в Москве не альянс, а лишь свою страну.
Тимур Шерзад 2024-07-05 14:27:55
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Globallookpress

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Виктор Орбан представляет в Москве не альянс, а лишь свою страну. 

При этом Столтенберг отметил, что результаты визита венгерского лидера в Россию будут обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Соединенных Штатах Америки. 

Кроме этого, Столтенберг признал, что Венгрия заранее проинформировала НАТО о запланированном Орбаном визите. 

При этом в Еврокомиссии заявили, что с этим органом Виктор Орбан свой визит в Москву не согласовывал. Это, как заявил представитель ЕК Эрик Мамер, подрывает единство внутри Европейского союза.

#Москва #в стране и мире #НАТО #Йенс Столтенберг #Виктор Орбан #Визит
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