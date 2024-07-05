Результаты визита Орбана в Москву обсудят на саммите НАТО в США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Виктор Орбан представляет в Москве не альянс, а лишь свою страну.

При этом Столтенберг отметил, что результаты визита венгерского лидера в Россию будут обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Соединенных Штатах Америки.

Кроме этого, Столтенберг признал, что Венгрия заранее проинформировала НАТО о запланированном Орбаном визите.

При этом в Еврокомиссии заявили, что с этим органом Виктор Орбан свой визит в Москву не согласовывал. Это, как заявил представитель ЕК Эрик Мамер, подрывает единство внутри Европейского союза.