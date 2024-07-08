Во Франции прошло более 50 демонстраций после выборов в парламент

Более 50 демонстраций прошло на улицах Франции по завершении второго тура голосования на парламентских выборах, в основном акции протеста проходили мирно. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на данные МВД Франции.

«В воскресенье вечером состоялась 51 спонтанная манифестация», - говорится в публикации.

В некоторых случаях, в частности в Париже, полиции пришлось применять слезоточивый газ, пишет RT. В итоге пришлось задержать 14 человек, которые вели себя наиболее агрессивно. Еще 25 человек подверглись аресту в Ренне, трое - в Нанте.

В Лионе участники протестов повредили городское имущество.

Уточняется, что при задержаниях во французской столице ранения получили 13 правоохранителей. О пострадавших в других частях страны информации нет.

Ранее сообщалось о последствиях манифестации в Париже, где на улицах после разгона остались сгоревшие велосипеды, мусор и битые стекла от автобусных остановок. В столице Франции собрались более 1 000 человек.

Напомним, накануне в стране состоялся второй тур досрочных парламентских выборов, по результатам которого левый альянс «Новый народный фронт» получил от 184 до 186 мест. Блок действующего президента Эммануэля Макрона получил от 160 до 162 депутатских мандатов.