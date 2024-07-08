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Полиция разогнала манифестантов с площади Республики в центре Парижа

На улицах после митинга остались сгоревшие велосипеды, мусор и битые стекла.
Ирина Егорова 2024-07-08 02:25:42
© Фото: IgnazBearth, X.com

Французская полиция разогнала демонстрантов с площади Республики в Париже после проведения манифестации. На улицах остались сгоревшие велосипеды, мусор и битые стекла от автобусных остановок, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время манифестации произошли стычки с полицией, был применен слезоточивый газ для пресечения беспорядков.

Более тысячи сторонников левых сил собрались на площади Республики в центре Парижа в ожидании провозглашения результатов второго тура парламентских выборов, который состоялся 7 июля. Позднее к манифестантам присоединились радикалы. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.

По предварительным данным, лидирует коалиция левых сил «Новый народный фронт» под руководством Жан-Люка Меланшона. Альянс получает от 175 до 205 мест в Национальной ассамблее. Второе место занимает блок Эммануэля Макрона - он получит от 150 до 175 мандатов. Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая лидировала в первом туре выборов в парламент, может рассчитывать на 115-150 кресел.

#Франция #Выборы #Париж #эммануэль макрон #манифестация #полиция #Парламент
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