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AFP: США завершили вывод военных с базы в столице Нигера

Отмечается, что до 15 сентября США выведут все свои силы из страны.
Ирина Егорова 2024-07-08 01:42:11
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты завершили вывод своих военных с базы в столице Нигера Ниамей, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Исходя из совместного коммюнике двух стран стало известно, что американские силы и оборудование были выведены с с авиационной базы 101 в Ниамее.

Также вывод военного контингента США планируется и из города Агадес на севере Нигера.

Ранее сообщалось, что Нигер разорвал соглашение, позволявшее американским военным находиться в стране. После США заявили о планах вывести тысячу своих военнослужащих из Нигера. Американские войска выйдут из страны к 15 сентября, ранее говорилось в совместном заявлении минобороны США и министерства национальной обороны Республики Нигер.

Отмечалось, что вывод из страны американских войск не повлияет на отношения между странами. Нигер и США намерены и дальше поддерживать дипломатический диалог и продолжать сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

#войска #сша #военные #Нигер #Ниамей
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