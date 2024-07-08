ВС РФ нанесли групповой удар по военной промышленности противника

ВС РФ нанесли групповой удар по военной промышленности и авиабазам ВСУ. Об этом сообщает МО РФ.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, удар наносился в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике, а также экономике ВС РФ.

В Минобороны опровергают утверждения противника, обвинившего российских военных в атаках на гражданские объекты. По данным ведомства, опубликованные фото и видео из Киева указывают на то, что разрушения произошли из-за падения украинской ракеты ПВО, выпущенной из ЗРК в черте города.

«Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО», - говорится в сообщении.

В Минобороны назвали произошедшее провокацией с целью выделения финансовой помощи киевскому режиму и ведения боевых действий до последнего украинца.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.