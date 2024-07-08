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Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

В переписке с военнослужащим в ход шли угрозы.
Анна Назайкина 2024-07-08 12:15:50
© Фото: ФСБ РФ

Российский летчик на видео ФСБ, которое показал телеканал «Россия 1», рассказал, что его семью по плану украинских спецслужб после угона Ту-22М3 должны были перевезти в Турцию, а затем через Молдавию на Украину.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что Киев пообещал нашему военнослужащему не меньше трех миллионов долларов и паспорт Италии, если он угонит стратегический бомбардировщик.

Как уточнялось, летчика также пытались убедить раскрыть данные о самолетах. Речь шла о бортовых номерах и техническом состоянии. В ход в том числе шли угрозы.

«Выглядело все неправдоподобно. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», - приводятся слова летчика.

На видео удалось снять также итальянские и польские документы, в том числе паспорта. Их украинские спецслужбы подготовили для летчика и его семьи.

#Самолет #Ту-22М3 #ФСБ #летчик #угон самолета
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