Российский летчик заявил, что после угона Ту-22М3 его семью бы украли

Российский летчик на видео ФСБ, которое показал телеканал «Россия 1», рассказал, что его семью по плану украинских спецслужб после угона Ту-22М3 должны были перевезти в Турцию, а затем через Молдавию на Украину.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что Киев пообещал нашему военнослужащему не меньше трех миллионов долларов и паспорт Италии, если он угонит стратегический бомбардировщик.

Как уточнялось, летчика также пытались убедить раскрыть данные о самолетах. Речь шла о бортовых номерах и техническом состоянии. В ход в том числе шли угрозы.

«Выглядело все неправдоподобно. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», - приводятся слова летчика.

На видео удалось снять также итальянские и польские документы, в том числе паспорта. Их украинские спецслужбы подготовили для летчика и его семьи.