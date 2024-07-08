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СБУ обещала российскому летчику $3 млн за угон Ту-22М3 на Украину

Ранее ФСБ пресекла попытку угона ракетоносца Ту-22М3, для осуществления своего плана СБУ пыталась угрозами и деньгами завербовать летчика ВКС.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 10:40:30
© Фото: ЦОС ФСБ России

Разведка Украины обещала российскому военному летчику не менее $3 млн и паспорт Италии за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ракетоносец планировалось перегнать на Украину, однако военный успел рассказать командованию. Об этом свидетельствует видео, опубликованное ЦОС ФСБ.

«Будет тебе три "ляма"», - пообещали представители украинских спецслужб.

Уточняется, что один миллион должно было выделить предприятие «Укроборонпром». Подобное вознаграждение полагалось за угон ракетоносца и его посадку на территории Украины. Также летчика призывали раскрыть информацию о самолетах - бортовые номера и техническое состояние. Перед этим военному и его семье угрожали, рассказал летчик.

На кадрах ФСБ видны пачки денег и паспорт на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.

Напомним, сегодня ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика, носителя ядерного оружия. По данным службы, в подготовке и реализации преступления также участвовали страны НАТО. В ходе операции ФСБ также получила сведения, которые позволили нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

#в стране и мире #Ту-22М3 #фсб россии #СБУ #попытка угона
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