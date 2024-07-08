СБУ обещала российскому летчику $3 млн за угон Ту-22М3 на Украину

Разведка Украины обещала российскому военному летчику не менее $3 млн и паспорт Италии за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ракетоносец планировалось перегнать на Украину, однако военный успел рассказать командованию. Об этом свидетельствует видео, опубликованное ЦОС ФСБ.

«Будет тебе три "ляма"», - пообещали представители украинских спецслужб.

Уточняется, что один миллион должно было выделить предприятие «Укроборонпром». Подобное вознаграждение полагалось за угон ракетоносца и его посадку на территории Украины. Также летчика призывали раскрыть информацию о самолетах - бортовые номера и техническое состояние. Перед этим военному и его семье угрожали, рассказал летчик.

На кадрах ФСБ видны пачки денег и паспорт на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.

Напомним, сегодня ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика, носителя ядерного оружия. По данным службы, в подготовке и реализации преступления также участвовали страны НАТО. В ходе операции ФСБ также получила сведения, которые позволили нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.