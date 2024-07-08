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ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать Ту-22М3

В ходе проведения операции ФСБ нанесла удар по аэродрому ВСУ «Озерное», бомбардировщик планировалось перегнать на Украину.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 08:09:41
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России пресекла попытку украинских спецслужб при помощи НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ за границу. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, а также публикует видео.

«ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации», - говорится в сообщении службы.

Уточняется, что при попытке угона украинские разведчики намеревались завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление ему паспорта Италии. Предполагалось перегнать ракетоносец на Украину.

По данным службы, сотрудниками была также проведена оперативная игра, в ходе которой были получены необходимые данные и нанесен удар по аэродрому ВСУ «Озерное».

#Ту-22М3 #ВСУ #ЦОС ФСБ #украинские спецслужбы #попытка угона
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