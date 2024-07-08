Орбан анонсировал визит в Вашингтон после поездки в Пекин

Венгерский премьер Виктор Орбан после поездки в Пекин планирует отправиться с визитом в Вашингтон. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

«Следующая остановка: Вашингтон», - подписал Орбан короткое видео в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Глава правительства Венгрии в рамках своей «миссии мира» побывал 2 июля в Киеве, затем 5 июля он с делегацией прибыл в Москву, там он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Орбан объяснил, что подготовка визита в столицу РФ держалась в тайне из-за «тотальной слежки». Следующей остановкой стал Пекин, там встречу с Орбаном провел председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.