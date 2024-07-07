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Фицо в понедельник приступит к работе впервые после покушения

Премьер Словакии посетит сельскохозяйственное объединение Agro Voderady.
Мария Зайцева 2024-07-07 20:38:26
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Globallookpress

Премьер-министр Словакии Робер Фицо в понедельник впервые после майского покушения вернется к работе. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Фицо вместе с министром сельского хозяйства Рихардом Такачом отправится в сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в село Словенска Нова Вес для ознакомления с продвижением процесса уборки урожая.

Посещение запланировано на 11 утра по местному времени (12:00 по московскому). В объединении Фицо и Такач будут сопровождаться представителями словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты, а также местными аграриями.

Покушение на премьера произошло 15 мая, тогда Сторонник либеральных взглядов несколько раз выстрелил в Фицо на улице. Впервые на публике с того момента он появился 6 июля. Премьер-министр выступил с речью на церемонии в честь прибытия святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию.

#в стране и мире #покушение #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр
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