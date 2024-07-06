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Премьер Фицо впервые появился на публике после покушения

Роберт Фицо посетил мероприятие по случаю празднования Дня святых Кирилла и Мефодия.
Услада Дубинина 2024-07-06 10:03:38
© Фото: IMAGO, ALEX HALADA, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения на убийство, которое произошло в мае. Премьер выступил с речью на церемонии в честь святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию, об этом сообщает издание Dennik Posto.

«Я не хочу, чтобы Словакия принадлежала к странам, которые превращают западные ценности в карикатуру», - заявил Фицо.

Напомним, что покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Сторонник либеральных взглядов несколько раз выстрелил в премьер-министра на улице. По данным МВД Словакии, причиной для совершения покушения могли стать различия в политических взглядах. Генеральный прокурор республики Марош Жилинка сообщил, что покушение переквалифицировали в террористический акт.

#в стране и мире #Роберт Фицо #словакия #Покушение на убийство #террористический акт
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