Лавров: РФ не строит политику на изменчивых заявлениях Киева

Россия при обсуждения украинского вопросы будет исходить от действий Киева, а не от его заявлений, которые могут через мгновение изменить на прямо противоположные. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможной передаче мирных предложений.

«Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят… Лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции», - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, что ранее киевский режим в ультимативной форме заявлял, что Россия для мирных переговоров должна восстановить границы Украины к состоянию на 1991 год и вывести все войска с этих территорий. При этом Киев не был готов слушать российскую позицию. Однако в начале июля Подоляк заявил, что мирные предложения РФ может передать через посредников.

Отметим также, что мирные предложения с российской стороны включают в себя вывод украинских войск с территорий новых регионов РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, а также снятие наложенных на Россию санкций.