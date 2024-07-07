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Лавров: РФ не строит политику на изменчивых заявлениях Киева

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия могут обменяться мирными предложениями через посредников.
Алексей Курильченко 2024-07-07 14:15:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия при обсуждения украинского вопросы будет исходить от действий Киева, а не от его заявлений, которые могут через мгновение изменить на прямо противоположные. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможной передаче мирных предложений.

«Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят… Лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции», - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, что ранее киевский режим в ультимативной форме заявлял, что Россия для мирных переговоров должна восстановить границы Украины к состоянию на 1991 год и вывести все войска с этих территорий. При этом Киев не был готов слушать российскую позицию. Однако в начале июля Подоляк заявил, что  мирные предложения РФ может передать через посредников.

Отметим также, что мирные предложения с российской стороны включают в себя вывод украинских войск с территорий новых регионов РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, а также снятие наложенных на Россию санкций.

#Украина #Сергей Лавров #переговоры
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