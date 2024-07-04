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Путин заявил, что предложенный РФ план по Украине может сразу прекратить бои

Если Запад и Украина будут готовы, то начать мирные переговоры можно незамедлительно, отметил президент РФ.
Алексей Курильченко 2024-07-04 10:55:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Предложенный в середине июня этого года Россией план по Украине позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры с Украиной, если Киев и его западные партнеры будут к этому готовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное - ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», - заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что переговоры по Украине могут начаться «хоть завтра», но Россия будет учитывать настоящую ситуацию и исходить из нее. По его словам, условия России следующие: полный вывод ВСУ из новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины.

#Украина #Владимир Путин #переговоры #шос
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