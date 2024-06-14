В Киеве отказались от нового мирного предложения России

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новая мирная инициатива Москвы не содержит «реального мирного предложения». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Подоляк добавил, что предлагаемый российским президентом внеблоковый статус якобы сделает Украину беззащитной.

Ранее в ходе своего выступления в МИД РФ президент России предложил Киеву условия решения конфликта. В их числе - полный вывод ВСУ из новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины.

Кроме того, должны быть отменены санкции против России, а российская принадлежность Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признана в международных договорах.

Глава государства отметил, что отказ Киева и Европы от нового мирного предложения со стороны России приведет к тому, что условия для переговоров изменятся.