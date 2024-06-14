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В Киеве отказались от нового мирного предложения России

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что внеблоковый статус якобы сделает страну беззащитной.
Владимир Рубанов 2024-06-14 15:50:55
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новая мирная инициатива Москвы не содержит «реального мирного предложения». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Подоляк добавил, что предлагаемый российским президентом внеблоковый статус якобы сделает Украину беззащитной.

Ранее в ходе своего выступления в МИД РФ президент России предложил Киеву условия решения конфликта. В их числе - полный вывод ВСУ из новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины.

Кроме того, должны быть отменены санкции против России, а российская принадлежность Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признана в международных договорах.

Глава государства отметил, что отказ Киева и Европы от нового мирного предложения со стороны России приведет к тому, что условия для переговоров изменятся.

#Украина #ДНР #НАТО #Владимир Путин #ЛНР #запорожская область #Херсонская область #Михаил Подоляк #мирное предложение
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