МИД: из-за курса Японии Россия не может вести диалог о мирном договоре

В МИД указали, что после начала СВО правительство Японии проводит откровенно враждебный курс по отношению к России.

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Москва отреагирует на любые новые конфронтационные выпады со стороны Токио максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

Так МИД ответил на высказывание японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио продолжит придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой.

«Множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

В Министерстве иностранных дел добавили, что в таких условиях Россия не видит никакой возможности продолжать с Японией имевший место ранее диалог о заключении мирного договора.

Заключение договора невозможно по причине территориального спора Москвы и Токио на Курилах. Япония считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шитокан и группу мелких островов Малой Курильской гряды, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Россия неоднократно заявляла, что для нее территориальный вопрос Курил окончательно закрыт, ведь российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление.