Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам

Представители западных стран не связывались в Кремлем по вопросу мирных инициатив по Украине, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», - заявил Песков, отвечая на вопрос агентства РИА Новости на соответствующий вопрос.

Напомним, что 14 июня Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ озвучил мирный план по Украине, отражающий российскую позицию. Суть предложений - завершение боевых действий. От Украины требуется закрепить за собой безъядерный и внеблоковый статус. Также киевский режим должен вывести все свои войска с территории новых российских регионов, а с Москвы должны быть сняты все санкции.

По словам Путина, мирный план позволит незамедлительно прекратить бои на Украине и начать переговоры с Киевом. При это Россия всегда готова обсудить предложения, в том числе и со странам НАТО.