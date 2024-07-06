В секторе Газа не менее 27 человек убиты при столкновении с ЦАХАЛ

С вечера пятницы, 5 июля, во время боев в секторе Газа с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли не менее 27 палестинцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, среди погибших значатся два палестинских журналиста.

В то же время арабоязычное СМИ указало на гибель девяти человек при взрыве дома и склада БАПОР в центре Газы. Также двое погибли в результате взрыва дома в районе Аз-Зайтун в секторе Газа. Кроме этого, столкновения с израильскими войсками происходят к югу от Вифлеема и к западу от Рамаллы.

На фоне этих столкновений две противоборствующие стороны - власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в Газе. Условия ХАМАС - полное прекращение огня и вывод войск Израиля, а израильтян - освобождение своих людей из числа заложников.

С этой целью глава «Моссада» Давид Барнеа приехал в Катар, чтобы обсудить переговоры по Газе. Там он встретился с шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани - главой правительства и МИД Государства Катар.