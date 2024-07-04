Директор «Моссада» приехал в Катар, чтобы обсудить переговоры по Газе

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы участвовать в переговорах по вопросу обмена удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращения огня в палестинском анклаве.

Как сообщает агентство Reuters, там Барнеа предстоит провести встречу с высокопоставленным лицом Государства Катар - главой правительства и МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Накануне, 4 июля, радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что глава политбюро Исмаил Хания встретится с представителями Египта, Турции и Катара. Планировалось, что во время консультаций они обсудят варианты урегулирования ситуации в Газе. При этом Египет и Катар выступают посредниками на переговорах с Израилем.

Напомним, накануне сообщалось о приближении ХАМАСа и Израиля к заключению соглашения о перемирии в палестинском анклаве, при этом ХАМАС требует полного прекращения огня и вывода войск Израиля, а израильтяне - освобождения своих людей из числа заложников.