Новый премьер Британии заверил Зеленского в продолжении поддержки

Пришедший к власти в Великобритании премьер-министр Кир Стармер заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину. Эти заверения он выразил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора с ним.

Уточняется, что Стармеру было важно в первый же день работы на новом посту подтвердить Украине приверженность оказанию поддержки, добавив, что смена консерваторов на лейбористов не скажется на этом.

«Премьер-министр начал разговор с заявления о том, как важно для него в первый же день пребывания на должности подтвердить непоколебимую приверженность Соединенного Королевства оказанию поддержки Украине», - сообщили в канцелярии премьера.

Также Стармер подтвердил, что Лондон продолжит содействовать Киеву с «оборонительной помощью». Он заявил, что надеется на встречу с Зеленским в ближайшее время, договорившись оставаться с ним на связи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам парламентских выборов сформировал новое правительство. Так, Лейбористская партия заручилась минимум 412 местами в Палате общин, у Консервативной партии всего 121 место.