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Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

По мнению премьера Словакии у конфликта на Украине нет военного решения.
Игнат Далакян 2024-07-06 21:01:04
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана, который на днях посетил Киев и Москву.

«Вчера на (мероприятии у замка - Прим. ред.) Девин я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву», - написал Фицо на своей странице в Facebook*.

Он также отметил, что у украинского конфликта нет военного решения. Фицо заявил, что выступает за скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием России, Украины, США, КНР и Евросоюза.

Премьер Словакии считает, что если будет отдано предпочтение эскалации, а не переговорам о мире, то украинский конфликт может перерасти в более страшную стадию. Фицо отметил, что мира невозможно достичь ультиматумами и выдвижением нереалистичных условий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча продлилась более 2,5 часов. Венгерский премьер объяснил визит интересами своей страны и поиском мира.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #конфликт #Венгрия #Виктор Орбан #Роберт Фицо #мирное урегулирование #мирная инициатива
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