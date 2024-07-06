«Звезду» наградили за поддержку мероприятий выставки «Россия»

Телеканал «Звезда» наградили за поддержку патриотических мероприятий выставки «Россия», проходившей на ВДНХ. Приз вручили за освещение многочисленных акций выставки - концертов, мастер-классов, лекций и арт-фестивалей. Статуэтку получил вице-президент медиахолдинга, ведущий программы «Код доступа» Павел Веденяпин.

Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии закрытия выставки. Ее за девять месяцев посетили более 18 миллионов человек - жители всех регионов страны, а также более сотни иностранных делегаций.

«Вы знаете, есть по году двадцатка самых посещаемых мест в мире. Ее открывает турецкий Гранд-базар - 95 миллионов человек, а закрывает Нотр-Дам-де-Пари - там 13 миллионов человек. Так что наша выставка даже за девять месяцев вошла в топ-20 самых посещаемых мест в мире. А если бы она продолжалась 12 месяцев, то это было бы топ-10», - заявил в ходе церемонии заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней были представлены культура и лучшие достижения всех российских регионов. Изначально выставка должна была проработать до 12 апреля, однако из-за большой популярности президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 8 июля.

Также президент поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения одноименной выставки и демонстрации достижений Российской Федерации.