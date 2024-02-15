Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве продлится до 8 июля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Масштабная выставка-презентация всех регионов страны проходит в павильонах ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Впервые в современной истории страны все регионы получили возможность рассказать о своих брендах, достопамятных местах, привлекательных для туризма.

Кроме того, на выставке открыты павильоны ряда российских министерств и ведомств, в том числе и Министерства обороны России - это специальный проект для детей с интерактивными площадками и VR-тренажерами. Посетителями выставки стали уже несколько миллионов человек.

Ожидается, что после закрытия выставки ее экспонаты сохранят на одной из площадок в Москве. Путин поручил проработать этот вопрос до 1 мая 2024 года.