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Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля

Масштабная выставка-презентация всех российских регионов проходит в павильонах ВДНХ в Москве.
Ирина Елагина 2024-02-15 18:14:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве продлится до 8 июля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Масштабная выставка-презентация всех регионов страны проходит в павильонах ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Впервые в современной истории страны все регионы получили возможность рассказать о своих брендах, достопамятных местах, привлекательных для туризма.

Кроме того, на выставке открыты павильоны ряда российских министерств и ведомств, в том числе и Министерства обороны России - это специальный проект для детей с интерактивными площадками и VR-тренажерами. Посетителями выставки стали уже несколько миллионов человек.  

Ожидается, что после закрытия выставки ее экспонаты сохранят на одной из площадок в Москве. Путин поручил проработать этот вопрос до 1 мая 2024 года.

#Выставка #форум #Владимир Путин #вднх #выставка-форум Россия
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