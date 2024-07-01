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Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» создадут для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ.
Игнат Далакян 2024-07-01 19:11:03
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения одноименной выставки. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Создать Национальный центр "Россия" под управлением автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия"», - говорится в тексте документа.

В частности, в указе отмечается, что национальный центр создается для демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, а также формирования чувства гордости за страну и развития профессиональных навыков детей и молодежи.

Для национального центра «Россия» предоставят земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней были представлены культура и лучшие достижения всех 89 российских регионов. Изначально выставка должна была проработать до 12 апреля, однако из-за большой популярности президент России Владимир Путин поручил продлить до 8 июля.

#в стране и мире #Владимир Путин #указ #экспоцентр #национальный центр «Россия»
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