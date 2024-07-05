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В США жену Байдена попросили уговорить его выйти из президентской гонки

Сторонницы Демпартии написали письмо первой леди США Джилл Байден с тем, чтобы она уговорила мужа выйти из президентской гонки.
Марина Крижановская 2024-07-05 23:46:08
© Фото: Henri Szwarc Keystone Press Agency Globallookpress

В США женская половина сторонников Демократической партии призвала супругу действующего президента США Джо Байдена отговорить его от дальнейшего участия в борьбе за президентское кресло. Они направили ей соответствующее письмо, опубликованное газетой The Washington Post.

«Мы обращается к вам, г-жа Байден, с просьбой призвать вашего мужа прекратить свою президентскую кампанию», - приводит фрагмент письма ТАСС.

Также в нем указано, что наступило время молодому поколению брать ответственность за то, чтобы остановить бывшего главу государства Дональда Трампа и «опираться на наследие» Байдена.

Кроме этого, газета упоминала, что сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер тоже пытается сформировать группу сенаторов-демократов с целью остановить Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке.

«Уорнер говорит сенаторам-демократам, что президент Байден больше не может оставаться на выборах после его неуверенного выступления на дебатах. Сенатор от Вирджинии сказал другим о своей глубокой обеспокоенности тем, что Байден не сможет провести кампанию, которая могла бы победить экс-президента Трампа», - уточнили журналисты.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. При этом 3 июля Байден назвал причину провала на дебатах с Трампом. По его словам, всему виной является усталость от зарубежных поездок. Несколькими днями позже в эфире радиостанции WURD он оговорился и назвал себя первой темнокожей женщиной на службе.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #Демократическая партия #первая леди США #Президентская гонка #выборы-2024 #открытое письмо #джилл байден
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